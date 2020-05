Newcastle, l'appello della compagna di Kashoggi: "Non vendete ai sauditi. Guadate l'etica e non il denaro"

Hatice Cengiz, fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista saudito ucciso in circostanze misteriose i 2 ottobre 2018, ha parlato alla BBC in merito al possibile acquisto del Newcastle da parte del fondo degli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita: "I valori morali dovrebbero prevalere. Il mio messaggio è rivolto al management del Newcastle e di chi deve prendere decisioni. Dobbiamo considerare i valori etici, non solo finanziari o politici. Il denario non può comprare tutto nel mondo. Non dovrebbe esserci posto nel calcio inglese per coloro che sono accusati in modo credibile di atrocità e omicidi". Kashoggi, dissidente saudita che ha vissuto in auto.esilio negli Stati Uniti, è stato visto l'ultima volta recarsi al consolato saudita di Istanbul dal quale non è mai più uscito. Gli investigatori credono che il giornalista sia stato ucciso e squartato all'interno dell'edificio. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Kashoggi era stato molto critico nei confronti del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman e del re Salman.