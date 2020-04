Newcastle, l'offerta monstre del Principe per rilanciare il club partendo da Pochettino

Una proposta da 22 milioni di euro a stagione per convincere Mauricio Pochettino a tornare in panchina e soprattutto a farlo su quella del Newcastle, club alla ricerca di un rilancio dorato dopo l'acquisto della società da parte di un fondo arabo controllato dal Principe Mohammed Bin Salman. Anche se il Chronicle frena a proposito del cambio immediato alla guida dello spogliatoio, sottolinea come le ambizioni dei nuovi proprietari puntino a rilanciare la squadra in tempi molto brevi, mettendo proprio l'argentino in cima alle priorità per trasformare una rosa normale in una capace di accedere alle competizioni europee.