Newcastle-Liverpool 0-0, le pagelle: vincono i portieri, non brillano le stelle Reds

Newcastle-Liverpool 0-0

NEWCASTLE

Darlow 7,5: miracoloso su Salah, fantastico su Firmino: questi i due interventi nel primo tempo. Rischia nella ripresa con un’uscita a vuoto e un intervento imperfetto, ma si riscatta ancora su Firmino ed è decisivo nel risultato finale.

Yedlin 6,5: fa l’esterno a tutta fascia sull’out di destra, attacca con insistenza ma è attento anche in fase difensiva, come quando chiude in scivolata salvando la sua porta in chiusura di primo tempo.

Fernandez 6: quando non ci sono i compagni, arriva lui ad intercettare le penetrazioni del tridente Salah-Firmino-Mane.

Schar 7: guida la linea difensiva a cinque con personalità e attenzione, non sbagliando praticamente nulla e vincendo diversi duelli con Firmino. E il suo intervento su Mane vale quanto un gol.

Clark 6,5: pregustava già il gol, ma Alisson glielo nega con un grande intervento: sarebbe stata la ciliegina su un’ottima gara.

Ritchie 6,5: se Salah non riesce a brillare, i meriti vanno anche al terzino, pericoloso quando calcia in mezzo le punizioni (dall’86’ Lewis sv).

Murphy 6: non ha una grandissima qualità nei piedi, ma si fa sentire con la sua fisicità di fronte ai Reds (dal 67’ Almiron 6: si butta nella mischia a lottare, aiutando i compagni a raggiungere un grande risultato).

Longstaff M. 6,5: fa sempre grande attenzione in copertura, chiudendo tante linee di passaggio e rendendo complicata la manovra del Liverpool.

Hayden 6: nessuna giocata decisiva, soltanto un paio di conclusioni dalla distanza. Ci mette però tanta cattiveria agonistica.

Joelinton 6,5: agisce nell’inedito ruolo di esterno di sinistra, ha il merito di causare le ammonizioni dei due avversari Philips e Milner.

Wilson 6: ha due grandi occasioni in avvio: di testa non inquadra la porta, Fabinho lo chiude sul più bello.

LIVERPOOL

Alisson 7: l’intervento sul colpo di testa di Schar è stratosferico: è la sua unica parata della serata, ma è miracolosa.

Alexander-Arnold 5,5: non sfonda mai sul lato sinistro della difesa bianconera, una prova in ombra per uno dei terzini più forti del mondo.

Philips 5: inizio da brividi, con il duello in velocità perso con Wilson. E’ l’anello debole della catena difensiva di Klopp, vengono a galla tutti i motivi per i quali i Reds stanno cercando un difensore dopo il brutto infortunio di Van Dijk.

Fabinho 6: deve chiudere anche i buchi lasciati dal compagno di reparto, come quando è costretto a spendere l’ammonizione per fallo su Joelinton.

Robertson 6: trema per un fastidio alla caviglia sinistra, si riprende anche se è molto meno esplosivo del solito

Jones 5: trascorre più di un’ora a cercare una posizione che, alla fine, non trova mai. Nessuna giocata degna di nota e la sensazione che sia totalmente fuori dal gioco (dal 68’ Wijnaldum 5.5: fa qualcosa di meglio rispetto al compagno sostituito, ma nemmeno l’olandese riesce a brillare).

Henderson 6: il lancio con il contagiri per Salah è da urlo, poi mette sempre ordine nella mediana Reds.

Milner 6: rientra dopo un mese di stop, ma dimostra una condizione ottima: il suo agonismo era mancato molto a Klopp (dal 73’ Thiago Alcantara 6: il Covid e il ginocchio lo hanno martoriato in questa prima parte di stagione, è un nuovo acquisto per Klopp anche se a Newcastle non incide particolarmente).

Salah 5,5: nel primo tempo è bravissimo Darlow a chiuderlo in angolo, nella ripresa va vicinissimo al palo lontano ma è più un errore che sfortuna (dal 92’ Shaqiri sv).

Firmino 6: due colpi di testa che contro tanti portieri sarebbero stati vincenti, ma il brasiliano trova sulla sua strada un Darlow in formato super.

Mane 5: è la vera delusione del St. James Park: tutti si aspettavano il senegalese, non riesce mai a far esplodere la sua velocità.