Newcastle, Longstaff si taglia lo stipendio del 30%. È il giocatore meno pagato della Premier

Matthew Longstaff è un centrocampista ventenne del Newcastle United e guadagna appena 850 sterline a settimana. Per supportare il sevizio sanitario nazionale nella lotta al coronaivrus, il ragazzo ha però deciso di tagliarsi lo stipendio del 30%: un gesto molto importante da parte del giocatore meno pagato della Premier League, che sarà sicuramente apprezzato dai tifosi, che già lo hanno nel cuore dopo il gol segnato al debutto in prima squadra, contro il Manchester United. Le donazioni confluiranno nell’iniziativa della Premier League “Players Together”.

Newcastle’s Matty Longstaff is donating 30% of his weekly salary to charity to help amid the Coronavirus pandemic.

He still earns just £850 a per week as he remains on a youth team contract 👀

He still wants to contribute though 👏 pic.twitter.com/MOY2dEuK8Y

— talkSPORT (@talkSPORT) April 14, 2020