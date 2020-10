Newcastle-Man United, le formazioni ufficiali: Pogba in panchina, gioca Mata

Alle 21 il Manchester United sarà di scena in casa del Newcastle per completare lo scoppiettante sabato di Premier League. I padroni di casa scenderanno in campo con Saint-Maximin, Joelinton e Wilson in attacco mentre Solskjaer lascia in panchina Pogba e van de Beek e lancia Mata dal primo minuto con Bruno Fernandes, James e Rashford.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NEWCASTLE (4-3-3): Darlow; Krafth, Fernandez, Lascelles, Lewis; Hayden, Shelvey, Hendrick; Saint-Maximin, Joelinton, Wilson.

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Mata, Fernandes, James, Rashford.