Newcastle, niente cambio di proprietà: il fondo arabo si tira indietro

Non ci sarà nessun passaggio di proprietà in casa Newcastle. Saudi Arabia's Public Investment Fund, PCP Capital Partners e Reuben Brothers si sono ritirati dall'acquisto del club inglese: secondo quanto riportato da Sky Sports UK l'investimento in un periodo incerto è stato il motivo base per la mancata acquisizione. Al momento, dunque, non ci sarà nessun tipo di trattativa.