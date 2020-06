Newcastle-Sheffield United 3-0, gli highlights e i gol della gara: tris dei padroni di casa

Alla ripresa della Premier League, buona la prima per il Newcastle che ha battuto 3-0 lo Sheffield United. Dopo 50 minuti ospiti in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Egan e la squadra di Steve Bruce ha avuto la meglio trovando le reti con Saint-Maximin, Ritchie e Joelinton. Guarda gli highlights e i gol della partita nel video di Tuttomercatoweb.com.