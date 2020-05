Newcastle, sogni in casa Barcellona: Coutinho e Alena nella lista della spesa

Il Newcastle potrebbe guardare in casa Barcellona per potenziare il proprio organico. Club di enormi ambizioni con una proprietà molto ricca, quello dei Magpies è un vero e proprio desiderio di grandezza. Nella lista della spesa ci sarebbero infatti Coutinho e Alena, rispettivamente in prestito a Bayern Monaco e Real Betis. Due nuovi obiettivi per la prossima stagione.