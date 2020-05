Newcastle, sogni in grande col possibile takeover arabo: Cavani per l'attacco

Il Chronicle fa il punto sul mercato da sogno che si prepara ad andare in scena in casa Newcastle. E il grande nome che i Magpies sognano per l'attacco è quello di Edinson Cavani. Trentatre anni, l'uruguaiano sarebbe un'occasione ghiotta anche a livello economico. L'addio al Paris Saint-Germain sembra scontato ma ovviamente tutto dipenderà o meno dal takeover che dovrebbe andare in scena da parte di Mohammad bin Salman, erede al trono dell'Arabia Saudita.