Newell's, il vice-presidente apre a Messi: "Se dovesse lasciare il Barça, giocherà con noi"

"Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona, giocherà nel Newell's". Il vice-presidente del club argentino, Cristian D'Amico, ha dichiarato che Lionel Messi potrebbe tornare in Argentina per chiudere la carriera nella squadra di Rosario. "Non dipende soltanto da noi. Potrebbe aiutarci anche la AFA, Tapia è suo amico. Io non l'ho mai contattato, cerco di non disturbarlo".