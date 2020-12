Neymar chiama Messi al PSG. il candidato Laporta: "Spero che Leo possa aspettare..."

"E' normale che rilasci dichiarazioni del genere, sono amici..." Joan Laporta non è solo un ex presidente del Barcellona. E' tra i candidati per tornare il numero uno del club nell'elezione già fissata per il prossimo 24 gennaio. E nel corso di una breve intervista rilasciata a 'Catalunya Radio' ha provato a minimizzare le dichiarazioni di Neymar, attaccante brasiliano che dopo la doppietta rifilata ieri al Manchester United ha detto che dalla prossima stagione vuole tornare a giocare con Leo Messi.

Difficile, impossibile, che O'Ney possa tornare in Catalogna, più probabile il trasferimento di Messi che ha un contratto in scadenza e non ha l'accordo per rinnovare. "Ho avuto contatti con Leo, so che mi apprezza e ci rispettiamo, ma non abbiamo parlato del rinnovo. Ho bisogno di diventare presidente per realizzare la proposta che posso fare. Messi ti garantisce di aspirare a poter vincere tutto e io voglio resta al Barça. Spero che Leo possa aspettare e ascoltare la proposta del nuovo presidente del Barcellona".