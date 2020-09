Neymar contro Alvaro Gonzalez: "Mi ha chiamato scimmia figlia di p******. Dov'è il VAR?"

vedi letture

Altro tweet nella notte da parte di Neymar. Il brasiliano è stato espluso nei minuti finali della sfida contro il Marsiglia: "Facile per il VAR cogliere la mia 'aggressione'. Ora voglio vedere l'immagine del razzista che mi ha chiamato: 'Scimmia figlio di puttana'. Questo voglio vedere". Il riferimento è rivolto ad Alvaro Gonzalez, difensore dell'OM con cui Neymar è stato protagonista di uno scontro fisico e verbale, sfociato nel cartellino rosso nei confronti del brasiliano. Visibilmente arrabbiato, Neymar ha provato - senza successo - a far notare più volte all'arbitro che il centrale marsigliese si fosse rivolto a lui con epiteti razzisti, come quello di "scimmia", rivolgendosi anche allo stesso Gonzalez con la frase: "Razzista". In assenza di immagini che al momento possano provare quanto sostenuto, a Neymar rimane solamente l'espulsione ricevuta.