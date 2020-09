Neymar contro Alvaro Gonzalez: "Mi pento di non aver tirato una testata a quello str***o"

Serata complicata per Neymar, espulso in occasione del Classique perso dal suo Paris Saint-Germain contro il Marsiglia. L’attaccante brasiliano è stato protagonista di uno scontro fisico e verbale con Alvaro Gonzalez, che gli avrebbe rivolto degli insulti di stampo razzista. Una versione che appare confermata dallo stesso Neymar, che su Twitter ha pubblicato un post che non si presta a molti fraintendimenti: “"L'unica cosa di cui sono pentito è di non aver tirato una testata a quello str***o”, le sue parole.