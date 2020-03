Neymar deluso dal suo stato fisico. Ma dal PSG assicurano che col Dortmund sarà al 100%

Neymar non è al 100% e viene tanto criticato dai tifosi del PSG nell'ultimo periodo. Come confermato da L'Equipe, il brasiliano per primo è deluso e rammaricato per aver giocato poco nell'ultimo mese: solo tre partite, senza incidere più di tanto. Ma il quotidiano francese fa sapere che l'infortunio è superato e al match di ritorno con il Borussia Dortmund arriverà al 100%.