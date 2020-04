Neymar è felice a Parigi. Il padre: "Ci saranno sempre speculazioni, mio figlio sceglie da solo"

Neymar senior torna a parlare del futuro del figlio. Il papà dell'asso brasiliano è intervenuto in una diretta live con un giornalista di Globo Esporte e ha rassicurato il Paris Saint-Germain: “Sceglie da solo il percorso che vuole seguire. Noi, i suoi consiglieri, lavoriamo solo sul piano amministrativo, per procurargli il miglior contratto e permettergli di giocare nelle squadre migliori, in modo che possa gestire al meglio la sua carriera". I media brasiliani, però, aggiungono altre dichiarazioni a microfoni spenti: ci saranno sempre speculazioni sul futuro di Neymar, anche in un periodo di emergenza come questo, ma è felice al PSG.