Neymar infastidito, nessun giocatore del PSG nell'11 del The Best: "Giochiamo un altro sport"

Neymar jr. non aveva preso bene la sua assenza tra i finalisti per il titolo di miglior giocatore del 2020. Al termine della cerimonia di premiazione del The Best, il brasiliano ha rincarato la dose: sotto accusa la mancata presenza dei giocatori del Paris Saint-Germain nell'undici tipo, nonostante il club della capitale sia riuscito a raggiungere la finale di Champions League la scorsa estate: "Il PSG gioca un altro sport", ha commentato su Instagram. E la sua serata non è certo migliorata quando ha saputo del suo nono posto in classifica, con soli 16 punti.