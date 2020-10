Niang a Saint-Etienne, è atteso per le visite mediche. Si cerca l'accordo col Rennes

vedi letture

Secondo quanto riportato da L'Equipe M'Baye Niang si trova a Saint-Etienne dove è atteso per le visite mediche prima di diventare un giocatore dei verts. In Francia è possibile sfruttare un "jolly" di mercato, purché riguardi trasferimenti all'interno della Federazione. L'affare è ancora in via di definizione, si cerca un punto d'incontro tra i club con il Saint-Etienne che vorrebbe avere il giocatore in prestito secco gratuito e il Rennes che chiede un prestito oneroso.