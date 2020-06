Nico Gonzalez trascina lo Stoccarda, ritorno in Bundesliga più vicino: scavalcato l'Amburgo

Dopo un anno di purgatorio, lo Stoccarda potrebbe subito ritornare in Bundesliga. Questa sera i ragazzi guidati dal manager tedesco Pellegrino Matarazzo hanno battuto 5-1 il Sandhausen trascinati da Nico Gonzalez, calciatore nel mirino anche del Napoli che ha realizzato una doppietta. E hanno scavalcato l'Amburgo in classifica insediandosi al secondo posto.

Già certo della promozione l'Arminia Bielefeld, mentre l'Amburgo terzo in classifica è attualmente la squadra indicata per affrontare la terzultima in classifica della Bundesliga (posto attualmente occupato dal Fortuna Dusselforf). Da quel confronto, emergerà chi il prossimo anno giocherà in Bundesliga e chi in Zweite Bundesliga.

Classifica Zweite Bundesliga (prime posizioni)

Arminia Bielefeld 61 punti (31 partite, già matematicamente promoss)

Stoccarda 55 (32 partite)

Amburgo 54 (32 partite)

Heidenheim 52 (32 partite)