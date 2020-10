Niente Algeria per Aouar: stasera può esordire con la Francia. Belmadi: "Ho provato di tutto"

vedi letture

Stasera potrebbe esserci l'esordio di Houssem Aouar con la Nazionale francese. Il centrocampista del Lione dovrebbe scendere in campo contro l'Ucraina, mettendo così fine al sogno dell'Algeria di convocarlo. Ne ha parlato il CT dei nordafricani Djamel Belmadi: "Sono stato chiaro, abbiamo provato di tutto ma non voglio entrare nei dettagli. Quando un giocatore interessa, l'allenatore lo seleziona. Noi però non inviamo una convocazione se prima non c'è un cambio di nazionalità "sportiva". Gouiri, Ait-Nouri, Cherki e Aouar devono prendere un foglio di carta e compiere questo passaggio, ma nessuno lo ha fatto".