Niente Barcellona per Yan Couto? In Inghilterra sono sicuri: "Andrà al Manchester City"

Niente Barcellona per Yan Couto? In Inghilterra sono sicuri: il giovane e talentoso laterale brasiliano, considerato in patria l'erede di Dani Alves, in estate si trasferirà al Manchester City. Nonostante si parlasse di accordo già definito tra Coritiba e blaugrana, per Sky Sports UK i Citizens si sarebbero infatti inseriti con forza, cambiando totalmente gli scenari relativi al futuro del classe 2002.