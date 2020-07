Niente Champions, ora Ben Chilwell è più lontano dal Leicester: ci sono Chelsea e Man United

La mancata partecipazione alla prossima Champions League sta facendo riflettere Ben Chilwell e il suo entourage. Il laterale di 23 anni sognava infatti di disputare la più ambita competizione europea con la maglia del suo Leicester, ma adesso lo scenario è cambiato e le sirene di mercato non mancano di certo. Come riporta The Sun, d'altronde, Chelsea e Manchester United non hanno mai tolto gli occhi dal nazionale inglese classe 1996, pronte ora a forzare la mano nonostante le Foxes vogliano confermarlo per almeno un'altra stagione.