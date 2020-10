Niente PSG e Chelsea per Camavinga. Il doppio test in chiave mercato salta causa infortunio

Per Edouardo Camavinga, 17enne talento emergente del calcio francese, il doppio confronto contro Chelsea e PSG in programma fra il 4 e il 7 novembre rappresentava un banco di prova per capirne la maturità anche in vista delle prossime sessioni di mercato con i due club da tempo nel novero delle società interessate. Il centrocampista del Rennes, però, molto probabilmente dovrà saltare entrambe le gare, oltre che quella contro il Best di domani. Ad annunciarlo è il tecnico dei rossoneri Julien Stephan in conferenza stampa: “Sicuramente salterà le prossime due (quindi Brest e Chelsea, ndr), si tratta di una botta più violenta di quanto immaginassimo”.