Niente Serie A a fine mercato, Joshua King adesso può andare al West Ham

Vicino all'Italia alla fine della sessione di mercato, proposto anche al Torino, Joshua King del Bournemouth potrebbe comunque lasciare le Cherries. C'è tempo per i club inglesi di far mercato interno ancora fino al pomeriggio del 16 ottobre e il norvegese, 6 gol in 26 partite con Eddie Howe, potrebbe andare al West Ham. Gli Hammers hanno cercato più giocatori in questa sessione nel ruolo ma dopo aver salutato Felipe Anderson e Jack Wilshere hanno solo 20 senior players e per questo, spiega la BBC, potrebbero prendere King.