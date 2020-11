Niente turnover prima della Lazio, ma non basta: lo Zenit non va oltre il pari con l'Akhmat Grozny

vedi letture

Niente turnover, malgrado martedì ci sia il ritorno contro la Lazio, eppure lo Zenit non è riuscito ad ottenere i tre punti sul campo dell'Akhmat Grozny. In vantaggio due volte, prima con Kuzyayev e poi con Lovren, il sodalizio di San Pietroburgo si è fatta rimontare in ambo i casi dalla doppietta di Berisha. Un punto che permette agli uomini di Semak di agguantare temporaneamente il CSKA Mosca in vetta alla classifica, tuttavia resta il rammarico per il mancato successo.