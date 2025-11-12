Nigeria, sciopero finito: Osimehn e compagni risolvono il caso dei bonus mancanti

Si chiude il caso-boicottaggio. I giocatori della Nigeria, appoggiati in pieno dal commissario tecnico Finidi George e dal suo staff, hanno sollevato un polverone contro la Federazione di calcio e saltato l’allenamento collettivo di ieri in segno di protesta per i bonus non pagati dalla NFF relativi alle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025 e al Mondiale 2026. Finché il gruppo di "manifestanti" ha deciso di deporre le "armi" e interrompere lo sciopero.

In un messaggio pubblicato sul suo account X, il capitano delle Super Eagles, William Troost-Ekong, ha annunciato che "il problema è risolto" e ha aggiunto che "la squadra è unita e più determinata che mai a rappresentare la Nigeria al massimo delle proprie capacità nelle prossime partite". Problemi di ordine rientrati e ritorno alla normalità, al più presto possibile visto che la formazione del CT George affronterà il Gabon domani in una partita cruciale per le semifinali degli spareggi della zona Africa per la Coppa del Mondo 2026.

In caso di vittoria, Victor Osimhen e compagni affronteranno il vincitore del match tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo, nella speranza di conquistare un posto negli spareggi di marzo. È tutto nelle mani della Nigeria, insomma, dopo aver mancato l'accesso diretto ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.