Nimes-PSG 0-4, gli highlights della partita. Padroni di casa in 10 dal 12', Mbappé letale

Paris Saint-Germain a valanga nel settimo turno di Ligue 1. Poker sul campo del Nimes, che ha giocato in inferiorità numerica dal 12' per espulsione di Landre, intervenuto a gamba tesa su Rafinha. Proprio il centrocampista ex Inter ha fornito l'assist per il vantaggio di Mbappé al 32'. Nella ripresa arriva il gol di Florenzi, bravo a ribadire in rete una sponda aerea di Sarabia che aveva di fatto superato il portiere avversario. Secondo gol consecutivo per l'italiano, dopo la rete realizzata all'Amiens. E conferma dell'incredibile impatto avuto fin qui con i parigini. Partita di fatto chiusa, tanto che il PSG arriva a dilagare, segnando ancora con Mbappé e infine con Sarabia. La squadra di Thomas Tuchel balza momentaneamente al comando, rimediando alla falsa partenza che l'aveva vista perdere le prime due partite. Di seguito gli highlights della partita: