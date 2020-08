Nizza, Atal: "Fa piacere l'interesse dei grandi club. Sto bene qui, voglio giocare l'Europa League"

Youcef Atal non si muoverà da Nizza. Il terzino algerino, che ha impressionato nelle sue prime stagioni alla corte di Patrick Vieira, guarda già alla prossima stagione e al debutto in Europa League con la maglia rossonera: "Le voci di mercato fanno piacere", ha detto a L'Equipe. "Sono belle perché sono la ricompensa per il tuo lavoro. Se i grandi club ti stanno osservando, significa vali, che esisti. Tuttavia, sono rimasto concentrato sul mio infortunio e stavo solo pensando al Nizza. Non vedo l'ora di giocare la mia prima competizione europea. Mi sento bene qui. Il giorno in cui deciderò di lasciare il Nizza, sarà per un club molto grande. Il club sta crescendo, e la concorrenza interna ci sta già facendo bene".