Nizza, la Procura apre un'indagine dopo l'aggressione subita da Moffi e Boga

Il procuratore di Nizza ha annunciato l’apertura di un’inchiesta a seguito delle denunce presentate dai calciatori Terem Moffi e Jérémie Boga, vittime domenica sera di aggressioni da parte di alcuni tifosi del club. L’indagine è stata affidata al Servizio Locale di Polizia Giudiziaria (SLPJ) di Nizza e riguarda i reati di violenza aggravata, partecipazione a un gruppo finalizzato a violenze o danneggiamenti e omissione di impedimento di un reato contro l’integrità fisica, come spiegato dal procuratore Damien Martinelli in un comunicato ufficiale.

L’episodio è avvenuto al rientro della squadra dall’ultima trasferta a Lorient, dove il Nizza aveva subito la sesta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni (1-3). Al centro di allenamento, centinaia di tifosi erano presenti per accogliere la squadra e una parte di loro ha preso di mira Moffi e Boga, aggredendoli fisicamente. Entrambi i giocatori hanno dovuto interrompere l’attività agonistica temporaneamente: Moffi per una settimana e Boga per cinque giorni, prima di presentare la denuncia contro ignoti. L’inchiesta rappresenta un primo passo formale per fare luce su quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità penali dei tifosi coinvolti. L’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni crescenti tra alcuni settori della tifoseria e la squadra, soprattutto in un momento critico della stagione sportiva del club.

Il Nizza e le autorità locali hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei giocatori, ribadendo l’importanza di garantire protezione agli atleti e di prevenire comportamenti violenti che minacciano l’integrità fisica e psicologica della squadra.