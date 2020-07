Nizza, Lopes si presenta: "A Siviglia stagione complicata, ma guardo avanti"

Il neo acquisto del Nizza Rony Lopes ha commentato in conferenza la stagione passata a Siviglia: "A Siviglia la mia stagione è stata complicata ma guardo positivo. Ho imparato molto in Spagna, sono stato all'interno di un bel gruppo, è stata una buona esperienza. Qualche volta le cose funzionano, a volta no. Ora sono concentrato a dare tutto per il Nizza".