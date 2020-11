Nizza, tegola per Vieira: rottura del legamento crociato per Dante, stagione finita

Brutte notizie per Patrick Vieira e il suo Nizza. Il difensore brasiliano Dante ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e la sua stagione è praticamente terminata. Un vero colpo per il club francese, che dovrà fare a meno di un elemento importantissimo, in campo e fuori. Il Nizza, che ha poche alternative in difesa, potrebbe tornare sul mercato nei prossimi giorni. Dante, che è ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera.