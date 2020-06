Nizza, Vieira: "Serve talento ma anche elementi di carattere, sono fiducioso"

Il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa: "Sono un allenatore, ci sono troppi elementi da prendere in considerazione per dire se è una buona decisione o meno. Rispettiamo questa decisione. E ora guardiamo al futuro e a come essere il più competitivi possibile. La scorsa stagione? Se mettiamo da parte questo quinto posto e ci concentriamo sul gioco prodotto, è un quadro a due facce. Bisogna capire che abbiamo un gruppo molto giovane e che per fare ciò che vogliamo ci vorrà un po' di tempo. Nell'aspetto fisico e atletico dobbiamo migliorare. Anche a livello di aggressività. Ecco perché i giocatori che abbiamo identificato devono compensare questa mancanza di esperienza ai massimi livelli. Avremo bisogno di talento ma abbiamo anche elementi di carattere per aiutare questi giovani giocatori a crescere. Siamo arrivati settimi alla prima stagione, quindi in quella scorsa. Questa decisione gira a nostro favore ma i punti che abbiamo fatto non li abbiamo rubati. Su questa terza stagione ho molta fiducia in quello che andrà a mettere in campo. Spero che che si continui a migliorare e che continuerà a trarre il massimo dei miei ragazzi. Sono fiducioso".