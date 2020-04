Noel Gallagher mette da parte il cuore City: "Giusto assegnare il titolo di Premier al Liverpool"

Con la Premier League ormai in cassaforte da mesi (25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, seppur con una gara in più), il Liverpool vede per il momento il suo primato "congelato", in attesa di capire se e quando ripartirà il campionato. Nel frattempo, però, sono in tanti dell'idea di assegnare ugualmente il titolo di campione d'Inghilterra alla squadra di Klopp anche in caso di sospensione definitiva della Premier. Tra loro, anche Noel Gallagher, famosissimo cantate ed ex membro degli Oasis, ma sopratutto grandissimo tifoso dello stesso Manchester City: "Sarebbe giusto assegnare il titolo al Liverpool. La situazione è molto chiara. Il Liverpool ha già vinto comunque, ma l’unica cosa che impedisce di assegnargli il titolo è trovare una soluzione per retrocessioni e promozioni negli altri campionati. Il calcio è tutto per i tifosi e non sono molto d’accordo che le partite si giochino a porte chiuse: è innegabile che le gare a porte chiuse non sono neanche così belle da vedere. Penso che le autorità dovrebbero pensare a come impostare la prossima stagione limitando la distanza sociale fra i tifosi", le sue parole al Liverpool Echo.