Non basta Van de Beek: cocente ko interno del Man United col Crystal Palace. Gli highlights

vedi letture

Donny van de Beek ha segnato subito all'esordio in maglia Manchester United, ma il gol del centrocampista olandese non è bastato al suo Manchester United, uscito sconfitto dalla partita interna di ieri contro il Crystal Palace, con enorme delusione. Alla fine la squadra londinese è andata ad imporsi per 1-3, rispedendo subito i Red Devils in mezzo a mille dubbi. Di seguito gli highlights dell'incontro.