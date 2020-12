Non solo Eriksen. Con Pochettino il PSG pensa anche all'acquisto di Dele Alli

Il rapporto fra José Mourinho, tecnico del Tottenham e Dele Alli non è mai decollato. Anche per questo, a gennaio il talento inglese potrebbe lasciare gli Spurs. E, secondo il The Sun, pronto ad accoglierlo ci sarebbe il PSG che nelle prossime ore accoglierà Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. Il PSG sta seguendo con grande attenzione la situazione di Christian Eriksen all’Inter, ma oltre al danese all’ombra della Tour Eiffel potrebbe arrivare anche Dele Alli.