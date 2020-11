Non solo Flick. Anche Klopp, Tuchel e Rangnick candidati al dopo Low per la Germania

Joachim Low è ancora il commissario tecnico giusto per la Germania? Una domanda lecita, che nelle ultime ore sta circolando con grande insistenza fra tifosi e media tedeschi. Il fragoroso ko contro la Spagna di ieri, 6-0 il finale, impone delle riflessioni in seno alla DFB. Difficilmente, spiega SportBild, si arriverà ad un esonero in tempi brevi, ma in estate è quasi certo il cambio (nonostante il contratto di Low sia valido fino al 2022). Il primo nome sulla lista è quello di Hansi Flick del Bayern Monaco, ma la scadenza dell’accordo coi bavaresi nel 2023 complica i piani. Gli altri nomi in mano alla federazione sono tre: il primo è quello di Jurgen Klopp, scadenza col Liverpool nel 2024. Il secondo è quello di Ralf Rangnick, manager in passato cercato da Milan e Roma e attualmente senza squadra. Quindi Thomas Tuchel, ovvero quello che secondo TZ è il principale candidato per il dopo Tuchel. In estate scadrà il suo contratto col PSG e difficilmente questo sarà rinnovato. Quel che resta da capire è se il cambio di ct avverrà prima o dopo l’Europeo della prossima estate.