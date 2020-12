Non solo le italiane su Giroud: ci pensa il West Ham, pronto a sacrificare Yarmolenko

Malgrado l'ottimo rendimento nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, Olivier Giroud non riesce a ritagliarsi spazio nel Chelsea di Frank Lampard. Così, per l'attaccante francese si torna a parlare di cessione: oltre ai club italiani (Juve, Inter, Milan e Lazio), secondo il Mirror, anche il West Ham sarebbe disposto ad accontentare il nativo di Chambery. Gli Hammers non sono soddisfatti dalle prestazioni di Sebastien Haller e potrebbero privarsi addirittura di Andriy Yarmolenko pur di recuperare i fondi necessari per l'acquisto di Giroud.