Non solo Manchester City, anche lo United si muove per l'ex Juventus Kingsley Coman

vedi letture

Non solo Manchester City, anche lo United piomba su Kingsley Coman. Come riporta The Athletic, mister Solskjaer in persona avrebbe infatti messo nel mirino l'esterno offensivo ex Juventus per rinforzare la rosa dei Red Devils nella prossima stagione. Il classe '96 quest'anno ha realizzato sette gol e sette assist in 35 presenze con la maglia del Bayern Monaco, vincendo il suo ottavo titolo nazionale consecutivo con tre squadre diverse e in tre Paesi diversi.