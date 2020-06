Non solo Manchester United, c'è anche il Liverpool su Jadon Sancho: i Reds balzano avanti

Continua ad essere molto incerto il futuro di Jadon Sancho. Il campione del Borussia Dortmund è finito nel mirino dei grandi club d'Europa con il Manchester United che sembrava in vantaggio sulle altre per il suo acquisto. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni de Le10Sports, il Liverpool sarebbe molto interessato all'ex City e in questo momento sarebbe avanti anche al Manchester United e punterebbe a portarlo subito in Premier League.