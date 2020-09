Non solo Suarez. Per l'Atletico appuntamento a Parigi con l'entourage di Cavani

vedi letture

In un mercato complesso come quello attuale avere un 'piano B' a disposizione è quanto di più saggio fare un club di alto profilo. Per questo motivo l'Atletico Madrid, oltre ad essere ad un passo dalla definizione dell'arrivo di Luis Suarez dal Barcellona, sta continuando a lavorare sulla pista che porta ad Edinson Cavani. Stando a quanto riportato da France Football, infatti, nella giornata di oggi un emissario dei Colchoneros dovrebbe incontrare l'entourage dell'ex PSG per continuare a dialogare su un nuovo accordo biennale. Sul Matador, però, c'è anche l'interesse dell'altro club di Madrid, il Real.