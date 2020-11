Norvegia, Bodo/Glimt campione per la prima volta in 104 anni: +18 sul Molde a 5 turni dalla fine

Una storica prima volta in Norvegia. Con la vittoria per 2-1 contro lo Stromsgodset, il Bodo/Glimt si è laureato campione: l'ex squadra di Jens Petter Hauge, che ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A, ha un vantaggio di 18 lunghezze sul Molde a 5 giornate dalla fine del torneo. In 104 anni di storia, il club affrontato e battuto dal Milan nei preliminari di Europa League aveva conquistato solo la Coppa nazionale.