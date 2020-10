Norvegia fuori dai playoff, Haaland non le manda a dire: "La squadra non mi ha coinvolto"

Erling Braut Haaland è esploso ai microfoni di TV2 dopo la sconfitta della Norvegia ai supplementari contro la Serbia, che è costata agli scandinavi l'eliminazione dai playoff per Euro2020: "Non mi sentivo coinvolto nel gioco della mia squadra. Sono di pessimo umore. Semplicemente non siamo stati abbastanza bravi. È una delusione tremenda, avevamo buone possibilità di qualificarci per l'Europeo". Gli fa eco il giocatore del Real Madrid, Martin Ödegaard, che non ha nascosto la sua frustrazione: "È un duro colpo. Eravamo preparati per la partita, ma troppi giocatori non si sono espressi al meglio".