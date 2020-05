Norvegia, si valuta la possibilità di fare entrare allo stadio fino a 10 tifosi

La Lega calcio norvegese sta valutando la possibilità di far entrare qualche tifoso. Questa è la proposta del direttore Nils Fisketjönn: "Vorremmo chiedere ai club a valutare delle soliuzioni. Ad esempio potrebbero lasciare entrare un gruppo di persone per l'evento, magari fino a 10" ha dichiarato in un'intervista all'emittente NRK. Allo stato attuale delle cose è stato fissato in Norvegia un limite di 200 persone complessive dentro e fuori allo stadio, comprensivo di giocatori, membri dello staff, ufficiali di gara, staff tecnici, dirigenti, giornalisti. Il campionato riprenderà il 16 giugno, considerato il divieto di assembramenti fino al 15 giugno.