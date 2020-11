Norvegia, tutti in isolamento per 10 giorni. È polemica con 3 club di Bundesliga

A seguito della positività di Omar Elabdellaoui, tutta la Nazionale norvegese è in quarantena, in conformità con le linee guida adottate a livello sanitario dal Paese scandinavo per combattere il coronavirus. La Federcalcio norvegese esige che questo isolamento sia rispettato dai giocatori quando torneranno nelle rispettive squadre di club, anche fuori dalla Norvegia. Un impegno che i calciatori hanno preso firmando un documento, ma a cui sono contrarie le formazioni di Bundesliga. Borussia Dortmund, Lipsia e Hertha Berlino, infatti, hanno annunciato che Erling Haaland, Alexander Sörloth e Rune Jarstein. giocheranno regolarmente nel weekend: Il Borussia ha comunicato che "sul suolo tedesco si applica la legge tedesca": se i prossimi test di Haaland saranno negativi, sarà autorizzato a giocare sabato a Berlino contro l'Hertha. Stesso discorso per i capitolini e il Lipsia, che affermano la competenza in materia sanitaria delle autorità sanitarie tedesche.