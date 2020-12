Nota della Premier League: "Mai pensato di fermarci. Abbiamo fiducia nei nostri protocolli"

La Premier League attraverso una nota ufficiale ha smentito le voci che volevano la lega inglese intenzionata a mettere in pausa la stagione a causa dell'aumento dei casi di positività al Covid-19.

“La Premier League non ha discusso di mettere in pausa la stagione e non ha intenzione di farlo. Continuiamo ad avere fiducia nei nostri protocolli Covid-19 per consentire alle partite di essere giocate come da programma e questi protocolli continuano ad avere il pieno sostegno del governo. - si legge nel comunicato – La salute dei giocatori e degli staff sono la priorità e la Lega sostiene pienamente anche il modo in cui i vari club stanno implementando protocolli e regolamenti”.