Nuova esperienza per Adil Rami: l'ex difensore del Milan sarà ospite fisso in una radio

vedi letture

Dopo le esperienze tutt'altro che positive in Turchia e Russia, Adil Rami è ripartito dal Portogallo e dal Boavista. Il difensore francese ex Milan, 34 anni, non si limiterà però soltanto alle faccende di campo: secondo L'Equipe, infatti, Rami avrebbe trovato una sorta di "secondo lavoro": una volta a settimana sarà opinionista nella trasmissione Top of the foot di RMC, dove già sono ospiti Éric Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Emmanuel Petit e Mathieu Valbuena.