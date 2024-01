Ufficiale Nuovo addio temporaneo al Chelsea per Cumming. Pochettino non sapeva chi fosse

Il nome di Jamie Cumming (24 anni) era diventato "celebre" nel corso dell'ultima estate tra gli appassionati di casa Chelsea, quando il neo-arrivato allenatore Pochettino non aveva idea di chi fosse e non aveva mai sentito udire il suo nome. Nella conferenza stampa successiva al match di campionato contro il Luton Town di fine agosto, infatti, il manager argentino aveva risposto stupito alla domanda di un giornalista che gli chiedeva che fine avessero fatto Malang Sarr e appunto lo stesso Cumming. "Chi?", fa finta di non capire all'inizio. Poi si gira verso l'interprete, quasi a dire "Ma chi sono questi?". Il video è diventato virale sui social, raccontando le controindicazioni dell'avere un organico fin troppo ricco.

Adesso il nome di Cumming, che peraltro l'estate scorsa era appena rientrato da un'esperienza in prestito al Milton Keynes Dons, è tornato in auge. Per via di un'altra uscita: nelle scorse ore, infatti, è stata ufficializzata la cessone in prestito dell'estremo difensore classe 1999 all'Oxford United, squadra che milita nella League One, terzo livello del calcio d'Oltremanica. Nella giornata di ieri, tra l'altro, Cumming ha subito fatto il suo esordio da titolare difendendo la porta dell'Oxford nella bella vittoria per 1-3 sul campo del Carlisle.