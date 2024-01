Ufficiale Nuovo rinforzo per i Rangers. Ecco Mohamed Diomande

I Rangers rendono noto l'acquisto di Mohamed Diomande dal Nordsjaelland. Il centrocampista ivoriano, 22 anni, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione con obbligo di riscatto che porterà a un accordo fino al 2028. Il giocatore al momento non può essere tesserato fino a che non arriverà l'autorizzazione internazionale per il permesso di lavoro.

Il giocatore ha affidato al sito ufficiale del club le sue prime impressioni: "Sono entusiasta di unirmi a un club così storico e ho sentito molte cose positive sulla squadra. Ho avuto molte conversazioni interessanti con l'allenatore che mi ha parlato dei suoi piani per la squadra e di dove mi sarei inserito, il che mi ha aiutato a convincermi che i Rangers erano giusti per me. Non vedo davvero l'ora di iniziare, unirmi ai miei compagni di squadra e correre a Ibrox per la prima volta davanti ai tifosi dei Rangers".