Ufficiale Nuovo rinforzo per Messi e l'Inter Miami: ecco Gressel dal Columbus Crew

vedi letture

Nuovo rinforzo per l'Inter Miami di Leo Messi. Il club della Florida ha infatti annunciato l'arrivo di Julian Gressel, centrocampista tedesco naturalizzato statunitense che arriva dal Columbus Crew. Il classe '93 ha messo insieme un totale di 210 presenze in MLS, con all'attivo 25 gol e 56 assist. Un rinforzo importante quindi per Messi e compagni, che è già stato annunciato dal suo nuovo club.

"Sono pronto per lavorare e mettere a disposizione la mia esperienza in questo campionato per aiutare i miei compagni e questo grande club a raggiungere il proprio sogno di vincere titoli", sono state le sue prime parole.