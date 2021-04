O'Hara su Haaland: "Può andare al Real, al Barça o al City. Perché dovrebbe scegliere lo United?"

Secondo l’ex centrocampista del Tottenham Jamie O’Hara il futuro di Erling Haaland non sarà al Manchester United. Parlando a TalkSPORT l’ex calciatore ha infatti spiegato così le sue ragioni: “Non credo che il Manchester United possa ingaggiare Haaland, mi spiace, ma non credo che siano una squadra così forte da poter attrarre il norvegese. Perché dovrebbe scegliere lo United? Ok che hanno bisogno di lui, ma può andare al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City, tutti club migliori e dove potrebbe vincere subito qualcosa, mentre coi Red Devils invece sarebbe più difficile conquistare dei trofei. - continua O’Hara – Guardate Pogba, lo hanno pagato 100 milioni e non è riuscito ad alzare il livello della squadra, non ha funzionato e praticamente non ha vinto nulla”.