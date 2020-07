Ocampos, gol decisivo e ultimi minuti da portiere: al 100' dice no a Dmitrovic

Lucas Ocampos, in questa stagione, sembra essere davvero baciato dalla fortuna. L'attaccante del Siviglia ha deciso la sfida contro l'Eibar non solo con la rete che al 56' ha sbloccato la partita, ma anche con un'incredibile prodezza nel finale, quando ha preso il posto dell'infortunato Vaclik tra i pali della formazione andalusa. Al 100', sugli sviluppi di una mischia in area di rigore, il portiere ospite Dmitrovic si ritrova tra i piedi la palla del pareggio e calcia forte e centrale. L'ex di Milan e Genoa, però, è reattivo e respinge la conclusione, regalando tre punti d'oro ai suoi nella corsa a un posto Champions.

